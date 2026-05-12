Hantavirüs Madrid’e sıçradı: MV Hondius yolcusunda pozitif sonuç

Tenerife’den Madrid’deki Gomez Ulla askeri hastanesine getirilen 14 kişilik gruptan bir erkek yolcunun ilk test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu kişinin şu an için herhangi bir semptom göstermediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ancak protokol gereği, kesin sonucu netleştirecek ikinci bir test yapılana kadar şahıs hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) nakledildi. Gruptaki diğer 13 yolcunun test sonuçları ise negatif olarak saptandı.

KÜRESEL BİLANÇO VE GEMİNİN ROTASI

MV Hondius gemisindeki salgın, yolcuların ülkelerine dönmesiyle birlikte uluslararası bir boyuta ulaştı. Şimdiye kadar tahliye edilen yolcular arasında bir Fransız ve bir Amerikalı vatandaşta daha hantavirüs tespit edilmişti. İspanya’daki bu yeni vaka, gemi kaynaklı teyitli vaka sayısını artırırken, geminin kendisi içindeki 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle birlikte Hollanda’nın Rotterdam limanına doğru ilerleyişini sürdürüyor.