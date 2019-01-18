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Harb-İş saat 14'de Demokrasi Meydanı'nda olacak

Milli Savunma Sanayi işçileri yarın Sakarya'da meydanlara iniyor. Yarın saat 14'te Demokrasi Meydanı'nda toplanacak binlerce işçi, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararına "dur" diyecek.

Harb-İş saat 14'de Demokrasi Meydanı'nda olacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özelleştirme kararı alınan 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'na bağlı Tank Palet Fabrikası emekçileri sokağa iniyor. 

Türk Harb-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu savunma sanayi fabrikalarında çalışan işçiler, yarın saat 14'te Demokrasi Meydanı'nda toplanacak.

Vatan Bekçisi Tank Palet işçilerine destek için Türkiye'nin dört bir yanında ayağa kalkan savunma sanayi işçileride Sakarya'da olacak.

Harb-İş üyesi işçiler milli savunma sanayinde stratejik öneme sahip fabrikanın özeleştirilmemesi için mücadele ediyor.

Türk Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, "Türk ordusunun emrinde Türkiye'ye hizmet etmek istediklerini." belirtti. Özelleştirme kararının henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadığını hatırlatan Yavuz, "İşletmeyi BMC'ye devrettim demek olacak laf değil." dedi.

İşçiler herkesi bu kararlı mücadelelerine destek olmaya çağırıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #harb iş #Tank Palet
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