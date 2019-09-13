Harb-İş'ten "gizli kararname" yanıtı

İşçiler direndi, özelleştirilmeden vazgeçildi. Ancak Tank Palet Fabrikası ile şimdi de “gizli kararname” iddiası ortaya atıldı.

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirileceği ve 25 yıllığına Katar ortaklı BMC’ye devredileceği açıklanmıştı.

Hükümetin bu adımının ardından fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası eylemler yapmış, sokağa inmişti.

Gelen tepkiler üzerine hükümet özelleştirilmeden vazgeçti. Altay Tankı’nın üretimi için Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı Asfat Şirketi devreye girdi. Tüm işlemlerin Asfat üzerinden yapılacağı, işçilerin MSB’nin bünyesinde kalmaya devam edeceği belirtildi. Fabrikanın Asfat’a devri de 21 Ağustos’ta yapıldı.

Ancak konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir iddia ortaya attı. Fabrikanın özelleştirilmesinden vazgeçilmediğini söyledi, gizli bir kararname imzalandığını öne sürdü.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Bozal, işçinin yine devlette çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bayram Bozal, Asfat’ın işkoluna ait numarayı aldığını da ifade etti.



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