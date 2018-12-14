Türkiye'nin PKK/PYD'nin işgal ettiği alanla yaklaşık 500 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Operasyonun böylesine uzun bir araziye yayılarak başlatılması ise beklenmiyor. Peki harekat hangi noktalardan başlayabilir? Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, harita üzerinde değerlendirdi. İzliyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler harekatın başlamasına çevrildi.



Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği alanla yaklaşık 500 kilometrelik uzun bir sınırı bulunması nedeniyle harekatın geniş bir araziye yayılması beklenmiyor.



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Tel Abyad'a bir operasyon yapılabilir.



Tel Abyad'tan güneye ilerledikçe Amerika'nın lojistik yolunun kesileceğini anlatan Karataş, eş zamanlı olarak Menbiç'e de baskı uygulanabileceğini belirti.



Türkiye sınırındaki yer altı zenginliklerinin Amerika için çok kıymeti olmadığını ifade eden Karataş, zengin kaynakların Deyri-Zor gibi daha güneydeki kentlerde olduğunu kaydetti.





ulusal.com.tr