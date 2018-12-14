banner999
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
Haftanın filmleri
Haftanın filmleri
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü

Harekat nereden başlayabilir? Beyazıt Karataş harita üzerinde değerlendirdi

Türkiye'nin PKK/PYD'nin işgal ettiği alanla yaklaşık 500 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Operasyonun böylesine uzun bir araziye yayılarak başlatılması ise beklenmiyor. Peki harekat hangi noktalardan başlayabilir? Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, harita üzerinde değerlendirdi. İzliyoruz.

Harekat nereden başlayabilir? Beyazıt Karataş harita üzerinde değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler harekatın başlamasına çevrildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği alanla yaklaşık 500 kilometrelik uzun bir sınırı bulunması nedeniyle harekatın geniş bir araziye yayılması beklenmiyor.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral  Beyazıt Karataş'a göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Tel Abyad'a bir operasyon yapılabilir.

Tel Abyad'tan güneye ilerledikçe Amerika'nın lojistik yolunun kesileceğini anlatan Karataş, eş zamanlı olarak Menbiç'e de baskı uygulanabileceğini belirti.

Türkiye sınırındaki yer altı zenginliklerinin Amerika için çok kıymeti olmadığını ifade eden Karataş, zengin kaynakların Deyri-Zor gibi daha güneydeki kentlerde olduğunu kaydetti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #pyd #beyazıt karataş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.