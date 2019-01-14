ABD'nin "20 millik güvenli bölge" planı ne anlama geliyor? Sözü edilen güvenli bölge nerede kurulacak? Haritalar üzerinde uzmanlarla konuştuk. İşte ayrıntıları…

Suriye'den çekilmek zorunda kalan Washington yeni tuzaklar peşinde.



Amerika'nın güvenli bölge hamlesini uzmanlar, B planı olarak yorumladı...



Peki sözü edilen güvenli bölge nereleri kapsıyor?

"Burası Türkiye'nin operasyon yapması beklenen bölge… Güvenlik kuşağı dediğimiz şey Tişrin Barajı bölgesinden başlayıp Amerika'nın Rumeylan üssünü de dahil edecek şekilde doğu batı uzanımında devam eden bir kuşak. Burası aynı zamanda uçuşa yasak bölge olacak."



Olası güvenli bölgenin kontrolünün ise kime bırakılacağı ayrı bir tartışma konusu. Sürecin içinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeler de yer alabilir.

"Barzaninin topladığı Roj peşmergeleri ve PKK'yı kaçınılmazdır. Şuraya bir özel güvenlik şirketi amblem koyup yerleştirmesi kaçınılmazdır. Barzani, Amerikalılar Kerkük'e geldiğinden beri paralı asker topluyor."



Amerika'nın güvenli bölge önerisiyle PKK/PYD'yi meşrulaştırma girişimi içinde olduğunu belirten uzmanlar, Ankara'yı güvenli bölge tuzağına düşmemesi konusunda uyardı.

"Bu PKK'yı Türk Ordusu'ndan koruma ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde daha da güçlendirerek Türkiyeyi hedef alan belanın merkezi yapma harekatıdır. Buna razı olmak demek, bir BOP'un gerçekleşmesi, Suriye'nin bölünmesi, bir adım sonra Türkiye'nin bölünmesi demektir."



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci yazar Oktay Yıldırım'a göre, Ankara'nın Şam ile doğrudan diyalog kurma noktasında da daha fazla gecikme lüksü yok.

"Türkiye için bir fırsattır bu tehdit.. Esad ile işbirliği yapma imtinasından hızla vazgeçmesi lazım… İki ekonomik tehdit…Türkiye'nin hızla İran ve Rusya ile daha derinlikli anlaşmalar yapması lazım. "





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