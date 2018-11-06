Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem'in atandığı bildirildi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan rektörlüğe, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), HRÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem'i vekaleten atadı.



Eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım'a kadar alınacağını duyurmuştu.







Katıldığı bir televizyon programında, "Cumhurbaşkanı'na İtaat Etmek Farzı Ayn'dır, Karşı Gelmek Haramdır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın bu sözlerinin sosyal medyada tepkilerle karşılanması sonucu görevinden istifa ettiğini bildirmişti.



Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirmişti.



Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetmişti:



"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."