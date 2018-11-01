banner997
O rektör istifa etti
O rektör istifa etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizde ne inkar ne kibir vardır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizde ne inkar ne kibir vardır
KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de
KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de
Brunson davasının gerekçeli kararı açıklandı
Brunson davasının gerekçeli kararı açıklandı

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa’ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım.”


Kaynak: AA
Etiketler; #Harran Üniversitesi #ramazan taşaltın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.