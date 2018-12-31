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Hasan Akar hakkında karar verildi

Hasar Akar, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Akar hakkında karar verildi

Hasan Akar, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 18. Ceza Dairesi'nce bozulan Hasan Akar'ın, yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, sanık Akar'ın avukatı Mustafa Arıboğa katıldı. 

Akar'ın avukatı Arıboğa, müvekkillinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Hasan Akar'ı ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle cezasını 1 yıl 6 aya çıkarttı. 

Mahkemenin, sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan da 1 yıl hapse mahkum etmesiyle Akar, toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler; #Hasar Akar
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