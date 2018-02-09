Teröristler ile omuz omuza Menbiç'ten Türkiye'yi tehdit eden Amerika'ya, terör örgütü PKK elebaşı Apo'yu sorgulayan Vatan Partili komutandan sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Albay Hasan Atilla Uğur "Amerika Menbiç'ten çıkacak, başka yolu yok" dedi

Amerika Menbiç'te PKK'lı teröristlerle kol kola girdi, Türkiye'yi tehdit etti. Vatan Partisi'nin Milli Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur, Amerika'nın Menbiç şovuna sert tepki gösterdi.



Yeni Şafak'a konuşan Hasan Atilla Uğur, "Biz 'çekil' dedik mi ABD’ye? Dedik. Bunun ötesi yok." dedi, Washington ve Pentagon'dan gelen açıklamalara takılmamak gerektiğini söyledi.



Uğur, "ABD, Türkiye'ye aleni bir savaş açmış durumda. Artık Washington ve Pentagon açıklamalarına çok takılmamamız lazım. Akıllı hareket etmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişimi ile dayak yemiş bir ordu 40 gün sonra Fırat Kalkanı ile terörist koridora hançeri soktu. Bunu ABD'ye rağmen yaptı. Ardından İdlib’e girdi. Şimdi de sıcak denize inme planlarına Afrin’de çomağını soktu. Bu korgeneralin Münbiç’e gidip bu açıklamaları yapması, kıvılcımı tekrar alevlendirmekten öteye gitmez" dedi.



Amerika'nın İncirlik, Diyarbakır ve Kürecik'teki üslerini hatırlattı Hasan Atilla Uğur. "Gerekirse verilir bir ültimatom, 'uçak kaldırmanı yasaklıyorum' denir, hareket bile edemezler" diye konuştu.



Alenen bir Türk-Amerikan savaşının yaşandığını söyleyen Uğur, Amerika'nın Türk askerinin karşısına çıkma ihtimali dahi olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.



Uğur, "Biz bugün teröre karşı bir mücadele yürütüyoruz. Bu millet topyekün bir beka savaşı veriyor. ABD bunu unutmamalı. Biz Amerikan menşeili PKK/PYD ile zaten savaşıyoruz. Ama kendi askeriyle karşımıza çıkamaz." diye konuştu.



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