Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Artı programına katıldı. Uğur, Kerkük operasyonunda önemli rol oynayan Haşdi Şabi güçlerini anlattı. Emekli Albay Haşdi Şabi'yi, "İran'ın devrim muhafızları ayarındaki özel resmi ordu" olarak tanımladı. Bu birliklerin içinde Türkmenlerin de olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, E. Albay Hasan Atilla Uğur Ulusal Kanal'da Haber Artı programına konuk oldu.



Teoman Alili'nin sorularını yanıtlayan Hasan Atilla Uğur, ABD'nin İncirlik Üssü dışında alternatif arayışına girdiğini açıkladı.



Uğur, "Biz kapatmadan Amerika İncirlik'i kapatacak. İncirlik dışında seçenekler arıyor. İncirlik'in 15 Temmuz'daki rolü biliniyor. Bunun gözardı edilmemesi lazım. ABD artık Türkiye'de istediğini yaptıramayacağı bir Mustafa Kemal Atatürk aklı olduğunu anladı. Onun için Türkiye dışında alternatif arıyor." dedi.



Kerkük operasyonunu değerlendiren Uğur, "Kerkük operasyonu ile emperyalistlerin planları bozuluyor.Kerkük'ü kurtarma operasyonu çok başarılı, Kerkük PKK'dan temizleniyor. peşmerge kaçmaya başladı." dedi.



Son dönemde adı sık sık gündeme gelen Haşdi Şabi ile ilgili de konuşan Uğur, "Haşdi Şabi'ye karşı tavır almak, açıklama yapmak Amerika-PKK ağzıyla konuşmaktır. Haşdi Şabi'de 10 bin Türkmen var." dedi.



Her askeri harekatın siyasi bir hedef için yapıldığını belirten Uğur, "Türkiye'nin Afrin operasyonuna Rusya ve Suriye karşı çıkmaz. Çünkü Astana'da her şey kararlaştırıldı." dedi.





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