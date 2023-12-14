Hasan Bitmez'in Anısına Büyük Saygısızlık! İsrail Dışişleri Yetkilisinden Skandal Paylaşım

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Nahshon, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez hakkında çirkin ifadeler kullandı.

İsrail Dışişleri Yetkilisinden Küstah Paylaşım

Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünden İsrail'e karşı açıklama yaparken kalp krizi geçirip yere yığılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Bitmez kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, Hasan Bitmez'in kalp krizi geçirdiği haberini sosyal medyasından paylaştı. Nahshon'un paylaşıma eklediği not ise büyük tepki topladı. Nahson, Türkçe ve İngilizce iki paylaşım yaptı. Türkçe paylaşımda, "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..." ifadelerini kullanan Nahshon, ifadesinin sonuna Türkiye bayrağı, İsrail bayrağı, gülen surat ifadeleri koydu.

Nahshon, İngilizce yaptığı paylaşıma da "Nefret etmek sağlığınız için tehlikeli olabilir…" notunu düştü.

İsrail'in Resmi Hesabı Paylaşımı Beğendi

Nahshon'un yaptığı küstah paylaşım sonrası, İsrail resmi sosyal hesabının paylaşımı beğenmesi de tepki topladı.

Nahshon'un Türkçe yaptığı paylaşımı beğenen hesap, İsrail'in Dijital diplomasi ekibi tarafından yönetiliyor.

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş, Nahshon'un paylaşımına ve İsrail resmi hesabının paylaşımı beğenmesine tepki gösterdi. Altınbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, kalp krizi geçiren milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili insanlık dışı bir paylaşım yapıyor. Bunu İsrail'in devlet hesabı beğeniyor. Bugün sayın Bitmez vefat etti Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail yönetimi budur arkadaşlar, insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.