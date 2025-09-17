Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmıştı! İstanbul Valiliği Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi için tarih verdi

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Mutlu’yu görevden uzaklaştırırken, İstanbul Valiliği belediyedeki başkanvekili seçimi için tarih duyurdu.

Valilikten yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; “Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.