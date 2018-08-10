İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Vaizi'nin İran Cumhurbaşkanı'nın mesajını Erdoğan'a iletmek için Tahran'dan Ankara'ya geldiği belirtildi.
Vaizi, Ankara'ya gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret kapsamında ilk görüşmesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mahmud Vaizi ile iki ülke gündemindeki konuları görüştük" ifadelerini kullandı.
Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.
ulusal.com.tr
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