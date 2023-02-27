Hasar tespit çalışmalarında sona geliniyor: Yıkılacak bina sayısı ne kadar?

Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında yüzde 84'e ulaşıldı. 11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi.



Hasar tespiti Kilis'te tamamlandı, Gaziantep'te sona yaklaşıldı. Diğer illerde ise çalışmalar sürüyor.



Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında yürütülüyor. Bilim insanları, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 8 bin personel sahada.



11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bazlı bina bulunuyor.



Şuana kadar yapılan incelemelere göre de 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 binanın ağır hasarlı. Orta hasarlı bina sayısı ise 34 bin 747.



Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4'lük depremden sonra Samandağ, Antakya ve Defne bölgesindeki incelemeler tekrarlandı. Yaklaşık 43 bin binada yeniden hasar tespit çalışması yapıldı.



Bir haftaya yakın bir sürede kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanması öngörülüyor.