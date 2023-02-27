Hasar tespit çalışmalarında sona geliniyor: Yıkılacak bina sayısı ne kadar?

Afet bölgesi olan 11 ilimizdeki hasar tespit çalışmalarının yüzde 84'ü tamamlandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarına göre 144 bin 595 bina ağır, 37 bin 747 bina orta hasarlı...

Son Güncelleme:

Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında yüzde 84'e ulaşıldı. 11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi.

Hasar tespiti Kilis'te tamamlandı, Gaziantep'te sona yaklaşıldı. Diğer illerde ise çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında yürütülüyor. Bilim insanları, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 8 bin personel sahada.

11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bazlı bina bulunuyor.

Şuana kadar yapılan incelemelere göre de 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 binanın ağır hasarlı. Orta hasarlı bina sayısı ise 34 bin 747.

Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4'lük depremden sonra Samandağ, Antakya ve Defne bölgesindeki incelemeler tekrarlandı. Yaklaşık 43 bin binada yeniden hasar tespit çalışması yapıldı.

Bir haftaya yakın bir sürede kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanması öngörülüyor.

# deprem bölgesi # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # kilis # ​Gaziantep

Benzer Videolar

81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması 81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması
AFAD: "8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi" AFAD: "8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi"
Acil yıkılacak bina sayısı ne kadar? Acil yıkılacak bina sayısı ne kadar?
Bakan Soylu'dan yardım açıklaması Bakan Soylu'dan yardım açıklaması
Bakanlar depremzedelere yardımları açıkladı Bakanlar depremzedelere yardımları açıkladı
Çadır kentlerin atom karıncaları Çadır kentlerin atom karıncaları
Depremde kaybettiği yakınını arayanlar ne yapmalı? Depremde kaybettiği yakınını arayanlar ne yapmalı?
Türk Kızılay'dan çadır seferberliği Türk Kızılay'dan çadır seferberliği
Deprem soruşturmalarında dört ilde 30 tutuklama Deprem soruşturmalarında dört ilde 30 tutuklama
Hablemitoğlu sanığı hiç görmediğini iddia etti Hablemitoğlu sanığı hiç görmediğini iddia etti
Numuneler korkunç gerçeği ortaya serdi Numuneler korkunç gerçeği ortaya serdi
Sanayicilerden 24 saatlik konteyner mesaisi Sanayicilerden 24 saatlik konteyner mesaisi
Çok Okunanlar
1 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
2 Türkiye'de deprem riski en az olan iller ve ilçeleri neler?
3 İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 İzmir’de deprem
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 ŞUBAT 2023)