Irak'ın "meşru" kabul ettiği Haşdi Şabi Kerkük operasyonunda da aktif rol aldı. Peki, Irak ordusuyla birlikte neredeyse her operasyonda yer alan Haşdi Şabi kim?

Barzani'nin AKP'deki savunucusu böyle dedi. Peki Haşdi Şabi nedir?



Haşdi Şabi, IŞİD'in 2014'te Musul'a yönelik saldırısı ardından kuruldu. Bu dönemde, Türkmenlerin bir bölümü de bu kuvvet içinde yer almaya başladı.



Bir süre sonra Haşdi Şabi içinde sadece Türkmenlerden oluşan iki tugay kuruldu.



Zamanla kuvvet içindeki Türkmenlerin sayısı 10 bine ulaştı.



Haşdi Şabi, IŞİD'le mücadelede önemli rol oynadı. Aynı şekilde Irak ordusunun ikinci Kandil diye adlandırılan Sincar'da PKK'ya yönelik operasyonuna da katıldı.



Milliyetçi Türkmen Hak Partisi'nin de Haşdi Şabi içinde doğrudan silahlı gücü var.



Haşdi Şabi, "şii milis gücü" tanımından rahatsız. Liderleri, örgütün Sünni-Şii ayırt etmeksizin Türkmenler için de kurulduğunu söylüyor. Haşdi Şabi Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyor. Bu kuvvet 2016 yılında çıkarılan bir kanunla yasal statüye kavuştu.



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