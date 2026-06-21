Haşdi Şabi ve Asaib Ehl-i Hak'tan yeni strateji: Silah bırakma değil, siyasette etkin rol modeli

Endişe-Sazane Nur Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Ahmed Zaraan, Irak'taki direniş gruplarının askeri kimliklerini korurken siyasi alanda daha etkin rol almaya hazırlandığını belirtti.

Enstitü Başkanı Zaraan, bölgedeki son gelişmeleri ve Irak direnişinin mevcut durumu değerlendirmek üzere Fars Haber Ajansı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zaaran, direniş kültürünün Irak'ta bin yıllık bir geçmişe dayandığını, mevcut tartışmaların silahsızlanma değil, Haşdi Şabi ile ilişkilerin yeniden tanımlanması olduğunu kaydetti. Haşdi Şabi’nin DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleye işaret eden Zaraan, "Devletin silah tekeline sahip olma isteği ile bu grupların güvenlik garantörü olarak görülmesi arasında her zaman paradoksal bir durum yaşanmıştır" dedi.

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Bazı grupların Haşdi Şabi ile ilişkilerini kesme kararı aldığına dikkat çeken Zaraan, “Bu süreç gerçekleştiği takdirde Amerikalılar artık Haşdi Şabi'yi mevcut durumuyla terör listesine alamaz. Bu ilk önemli noktadır" dedi. Son seçimlerde direniş gruplarının elde ettiği başarıya işaret eden Zaraan, "Bir sonraki nokta ise, bu tür koşullarda daha fazla siyasi katılım imkânının sağlanması ve bunun direniş akımları için siyasi alanda faaliyet gösterebilme fırsatı olmasıdır. Bugün Asaib Ehl-i Hak’ın Irak parlamentosunda 28 sandalyeye sahip olduğuna ve bütün parti ile akımlar arasında müstakil olarak en fazla sandalye sayısını elde ettiğine tanık oluyoruz" diye ekledi. Enstitü Başkanı, "Dikkat edin, tek bir parti kendi başına 28 sandalye kazanabildi. Elbette Fetih Koalisyonu gibi koalisyonlar 43 sandalye elde etti, ancak o birkaç parti ve siyasi akımdan oluşan bir koalisyondu; hâlbuki bu bütün müstakil olarak bu oyları kazanmayı başardı ve Irak'ın siyasi alanında son derece bariz ve belirgin bir rol oynayabilir" ifadelerini de kullandı.

“DİRENİŞ AKIMI SİYASİ OLARAK DA İLERLETİLECEK”

Böylesine etkili bir siyasi akımın siyaset alanında bulunmaktan mahrum bırakılmasının doğal olmadığını aktaran Zaraan, “Bu akım direnişin yükünü bu kez siyasi alanda omuzlamak istiyor ve bu, direniş için başlı başına önemli bir kapasitedir; zira direnişin yalnızca askeri bir alanı yoktur, siyasi bir alanı da vardır ve eğer bir direniş akımı stratejilerini siyasi alanda takip edebilirse, bu durum Irak'taki direnişin bütünü için bir fırsat sayılmaktadır.” değerlendirmesi yaptı. Haşdi Şabi’den ayrılacağını bildiren grupların direnişe ihanet ettiği iddialarının doğru olmadığını belirten Zaraan, . “Onlar hâlâ direniş ruhunu, direniş kimliğini ve direniş kültürünü muhafaza ediyorlar ve arz ettiğim gibi, direniş projesini bu kez siyasi alanda takip edecekler. Direniş kimliğinin korunmasının yanı sıra, bu gruplar hâlâ seferberlik kabiliyetine de sahiptir. Direniş akımlarının başlıca özelliklerinden biri işte bu seferberlik kabiliyetine sahip olmaktır.

Örnek olarak, seçimlerde 680 binden fazla oy alan Sadıkun, bu seferberlik kapasitesini muhafaza edebilir ve bu kabiliyete dayanarak, direniş kimliğini ve itikadi köklerini korumakla birlikte, direniş projesini bu kez siyasi alanda ve diğer alanlarda ilerletebilir" diye ekledi.