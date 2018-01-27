Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Haşim Kılıç, yurtdışına çıktığı tespit edilen oğluna yöneltilen suçlamaları reddetti

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samet Kılıç’ın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihraç edilen, Fatih Kılıç'ın çocukluk arkadaşı S.K, telefon hattı ile ilgili sorulan sorular üzerine okları Fatih Kılıç'a yöneltti.



S.K, iki hattı da Kılıç'ın istediğini, birisini Kılıç'ın kendisinin birini de bir avukatının kullandığını söyledi. Böylece yeni bir soruşturma başlatıldı.



Alınan sinyallerden hattı Fatih Kılıç'ın kullandığı tespit edilince, S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak Kılıç hiçbir adreste bulunamadı. Sonrasında Kılıç'ın yurtdışına çıkış yaptığı belli oldu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Kararın ardından gözler esk AYM Başkanı Haşim Kılıç'a çevrildi. Haşim Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, "Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



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