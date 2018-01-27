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Hasköy-Kasımpaşa tüneli açıldı

İstanbul'da Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan Kasımpaşa tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tünelin uzunluğu toplamda 6 bin 507 metre

Hasköy-Kasımpaşa tüneli açıldı

İstanbul Hasköy ile Kasımpaşa arasında yapılan Kasımpaşa tüneli açıldı. 

Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım yaptı.

Tünelle 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 2 bin 550 metrelik tünel bağlantı yolu ve aç kapa tünel ile birlikte toplamda 6 bin 507 metreyi buluyor.

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı yol, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #hasköy #kasımpaşa
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