Hastane ikinci kez biyopsi dedi: Tutuklu belediye başkanı için kritik süreç

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, hakkında tutuklama kararı bulunan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu. Çalık’ın boynundan geçtiğimiz hafta alınan dört kitlenin ardından, hastane heyeti ikinci kez biyopsi yapılmasına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluk sürecine sert tepki gösterdi. Emir, “Geçtiğimiz hafta boynundan 4 kitle alınan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında hastane heyeti yeniden biyopsi kararı verdi” ifadelerini kullanarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Murat Emir, paylaşımının devamında yargı organlarını çifte standartla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Madımak Katliamı sanıkları ve IŞİD'liler ‘sağlık durumu’ gerekçesiyle salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, hakkındaki suç isnadı yetersiz olan, üstelik kanser tedavisi gören bir belediye başkanı neden hala tutsak? Serbest bırakılması için hala neyi bekliyorsunuz?”