Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini hemşire olarak tanıtan ancak sağlık personeli olmadığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde hemşire kıyafeti ile dolaşan şüphelendiği kadına kimlik kontrolü yaptı.



İsminin Sedef C. (29) olduğu öğrenilen kadın yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) sağlık personeli olmadığı ortaya çıkınca polislerce gözaltına alındı.

1 ay hastane koridorlarında dolaşmış



Kendisini hastane çalışanlarına hemşire olarak tanıtan Sedef C.'nin yaklaşık bir ay hastaneye gelip gittiği, hastane koridorlarında dolaştığı, ancak herhangi bir operasyona girmediği öğrenildi.



Ev hanımı olduğu öğrenilen Sedef C'nin evden her sabah "işe gidiyorum" diye çıktığı, bazı günler hastaneye girdiği bazı günlerce hastane çevresinde dolaştığı belirlendi.



"Hemşire olmak hevesti"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Hep hemşire olmak istiyordum. Hemşire kıyafetini çok seviyorum. Yaptığıma pişmanım. Hemşire olmak benim için bir hevesti." dediği öğrenildi.



Emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakılan Sedef C. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.