Hastanede şiddet! Doktorunu başından bıçakladı

Olay, hastanenin beyin cerrahisi servisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Dr. Burak Yörük (34) ile hastası T.S. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., yanında taşıdığı bıçakla doktorunu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırıya hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. T.S., etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Dr. Yörük, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.