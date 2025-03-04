Hastanede şiddet! Doktorunu başından bıçakladı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı Dr. Burak Yörük, tedavi için gelen hastası T.S. ile yaşadığı tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yörük, hastanede tedavi altına alındı.
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Olay, hastanenin beyin cerrahisi servisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Dr. Burak Yörük (34) ile hastası T.S. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., yanında taşıdığı bıçakla doktorunu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Saldırıya hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. T.S., etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Dr. Yörük, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.