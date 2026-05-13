Hastanede skandal olay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağlıkta şiddetin yeni bir örneği yaşandı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde bir hasta yakını, anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girerek doktora saldırdı.

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınına anjiyo yapılan F.K., radyasyon odasına zorla girdi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen odadan çıkmayan F.K.’nin, kardiyoloji doktoru E.İ.E.’ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli F.K. gözaltına alındı.

Yaşanan anların hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”