Hastanede skandal olay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir hasta yakını, anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girerek kardiyoloji doktoruna saldırdı. Gözaltına alınan şahsın hastanedeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hastanede skandal olay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağlıkta şiddetin yeni bir örneği yaşandı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde bir hasta yakını, anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girerek doktora saldırdı.

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınına anjiyo yapılan F.K., radyasyon odasına zorla girdi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen odadan çıkmayan F.K.’nin, kardiyoloji doktoru E.İ.E.’ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli F.K. gözaltına alındı.

Yaşanan anların hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Savaş sırasında gizli görüşme! Netanyahu’nun ziyareti duyurulduSavaş sırasında gizli görüşme! Netanyahu’nun ziyareti duyurulduGündem
Anne ve kızını öldürüp uçuruma atmıştı: Cezası belli olduAnne ve kızını öldürüp uçuruma atmıştı: Cezası belli olduYurt
hatay doktor saldırı
Günün Manşetleri
Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu
Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu
İBB Meclisinde ortalık karıştı! Oturuma ara verildi
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
Çok Okunanlar
Antakya esnafından bayram öncesi ortak çağrı: "Şehri artık ayağa kaldırın" Antakya esnafından bayram öncesi ortak çağrı: "Şehri artık ayağa kaldırın"
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi! İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi!