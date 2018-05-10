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Hastaneden bebek kaçırıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı.

Hastaneden bebek kaçırıldı

Yeni doğan ünitesine hastane çalışanı gibi girip, bebeği kaçıran kadının da Suriye uyruklu olduğu ileri sürüldü. 

Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının yakalanması ve bebeğin bulunması için operasyon başlattı.

Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afyonkarahisar #yeni doğan ünitesi #bebek kaçırıldı
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