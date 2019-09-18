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Hastaneye yatırılan Fatma Girik'ten ilk fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan usta oyuncu Fatma Girik'ten ilk fotoğraf geldi. CHP'li Muharrem İnce, Girik'i hastanede ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan İnce, Girik'e acil şifalar diledi

Hastaneye yatırılan Fatma Girik'ten ilk fotoğraf

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Fatma Girik, yürüme sıkıntısı nedeniyle fizik tedavi görmek üzere Ankara'daki hastaneye yatırılmıştı.

HASTANEDEN İLK FOTOĞRAF

CHP'li Muharrem İnce, Girik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretten fotoğraf paylaşan İnce, Girik'e acil şifalar diledi.

Muharrem İnce, "Türk sinemasının büyük çınarı, hepimizin yaşamında iz bırakan filmlerin unutulmaz ismi Fatma Girik’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Kendisine tekrar acil şifalar diliyorum." diye yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fatma Girik #chp #muharrem ince
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