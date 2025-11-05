Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurmak ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklamak suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, iki holdinge ait mal varlıklarına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandı.

MAHKEMEDEN EL KOYMA KARARI

Başsavcılık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.

Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur."

Aynı açıklamada, yönetim yetkisinin devriyle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi: "Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."