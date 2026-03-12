Hata üstüne hata yaptı: O sürücüye 699 bin lira ceza
Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 699 bin 246 lira idari para cezası kesildi.
Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda bir araç da maddi hasar gördü.
POLİSTEN KAÇTI, KOVALAMACA BAŞLADI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Garaj Caddesi’nde şüphe üzerine G.A’nın kullandığı 64 ADU 896 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücü başka bir araca çarptı.
699 BİN LİRAYI AŞAN CEZA
Kaçan sürücü Kamil Sezer Caddesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede G.A’nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun “ehliyetsiz araç kullanmak”, “alkollü araç kullanmak”, “dur ihtarına uymamak” ve “genel güvenliği tehlikeye sokmak” maddeleri kapsamında toplam 699 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Aracı trafikten men edilen G.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı