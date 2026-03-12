Hata üstüne hata yaptı: O sürücüye 699 bin lira ceza

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 699 bin 246 lira idari para cezası kesildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hata üstüne hata yaptı: O sürücüye 699 bin lira ceza
Yayınlanma:

Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda bir araç da maddi hasar gördü.

POLİSTEN KAÇTI, KOVALAMACA BAŞLADI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Garaj Caddesi’nde şüphe üzerine G.A’nın kullandığı 64 ADU 896 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücü başka bir araca çarptı.

699 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Kaçan sürücü Kamil Sezer Caddesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede G.A’nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun “ehliyetsiz araç kullanmak”, “alkollü araç kullanmak”, “dur ihtarına uymamak” ve “genel güvenliği tehlikeye sokmak” maddeleri kapsamında toplam 699 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aracı trafikten men edilen G.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Bayram alışverişinde tuzağa düşmeyin! Uzmanlardan kritik uyarılarBayram alışverişinde tuzağa düşmeyin! Uzmanlardan kritik uyarılarGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafik cezaları
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?