Amanos dağlarında kalıcı olmak isteyen PKK'lılar operasyonlar etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliği, 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Şırnak'ta ise PKK'nın gizlendiği mağaralar yok edildi.

PKK Akdeniz'deki planları için yapılanmaya çalıştığı Hatay'da ağır darbe aldı.



Amanos Dağları kırsalına jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Valilik, yaptığı açıklamada operasyonların devam ettiğini duyurdu.



Şırnak'ın Cudi dağı bölgesinde ise 3 katlı mağara bulundu. PKK'nın depo ve barınak olarak kullandığı mağaradan mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Güvenlik güçlerince mağara kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.



Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan da Edirne'de yakalandı. Bilgiyi İçişleri Bakanlığı paylaştı.



Ceyhan'ın müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunuyordu. Başına da 1 milyon 500 bin lira ödül konmuştu.





ulusal.com.tr