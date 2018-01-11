HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Belengöz ve Topraktutan karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişileri fark etti.
Güvenlik birimlerince yakalanan 27 Suriye uyruklu, güvenlik kontrolü yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 27 yabancı uyruklu yakaland
HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
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