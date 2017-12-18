Hatay'da Ortadoğu'nun konumu ve Suriye konulu panel yapıldı.
CHP eski Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz Suriye'deki yıkımın düzelmesi için barış ortamının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da panelin konuşmacıları arasındaydı.
Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yuva, Oemperyalist güçlerin Ortadoğu'yu işgal aşamalarını anlattı.
Yuva, Trump'ın açıklamasının bir uyanış yarattığını belirtti.
Prof. Yuva, emperyalistlerin Suriye’yi dinsel ve etnik temelde bölmek için halen çabaladıklarına dikkat çekti.
ulusal.com.tr
Hatay'da Ortadoğu'nun konumu ve Suriye konulu panel yapıldı. Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yuva, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve CHP eski Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz panelde konuşma yaptı
Hatay'da Ortadoğu'nun konumu ve Suriye konulu panel yapıldı.
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