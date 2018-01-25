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Hatay'da yöresel ürünler fuarı

Türkiye'nin 7 bölgesinin doğal lezzetleri Hatay'da düzenlenen "Yöresel Ürünler Fuarı"nda bölge halkının beğenisine sunuldu.

Hatay'da yöresel ürünler fuarı

Hasret kaldığımız organik ve doğal ürünler Hatay'da Yöresel Ürünler Fuarı'da vatandaşlar ile buluştu.

Fuarda her yöreye ait ürün bulmak mümkün. Kayseri'nin mantı ve pastırması, Trabzon'un eski kaşarı, Malatya'nın pestili yurttaşların beğenisine sunuldu.

Yöresel Ürünler Fuarı'nı sabah 9 ilâ akşam 22'ye kadar ziyaret etmek mümkün. Özel bir AVM'de kurulan fuar 28 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Fuarda stant açan katılımcılar, organik ürün almak isteyen yurttaşları fuara bekliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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