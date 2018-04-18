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Hatay'dan acı haber

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Hatay'dan acı haber

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.

Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #şehit #asker
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