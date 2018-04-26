Vatan Partililer, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için yüz bin imza kampanyasını aralıksız sürdürüyor. Hatay ve Denizli'de açılan imza masalarının yanı sıra Vatan Partisi üyeleri kahvehaneleri tek tek gezerek imza topluyor.

Önce imza ardından destek mesajları verdiler.Vatan Partililer Hatay'ın her noktasında yüz bin imza kampanyasını sürdürüyor.Her ilçede imza masaları açık, parti üyeleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza topluyor. Vatandaşın ilgisi yoğun...Çalışma noktalarından biri de İskenderun ilçesi, Havuzlu Çarşı oldu. Çalışmalarda akşama kadar 400'e yakın imza toplandı. Vatandaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan baskılara inat çok sayıda imza verdi.Denizli'de de çalışmalar aralıksız sürüyor.Cumhuriyet Parkı ve Bayramyeri Meydanı'nda imza masaları kuruldu.Vatan partililer, imza masalarıyla yetinmedi, kahvehaneleri dolaşarak da imza topluyor.