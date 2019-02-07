Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilçelerde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağışın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, elektrik telleri kopması ve trafo hasarları olumsuzluklarına karşı okullar bugün tatil edildi. Peki 08 Şubat 2019 Cuma yarın Hatay İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde okullar tatil mi?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bugün 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurduç



Doğan'ın açıklamasına göre, İskenderun ve Belen ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullara, Arsuz ilçesinde de bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.



KAYMAKAMLIKLARIN AÇIKLAMALARI



Öte yandan ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalar şöyle:



"İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçemizde ki okul öncesi (kreş) dahil olmak üzere tüm resmi ve özel okullar 07.02.2019 Perşembe günü (1) gün süre ile tatil edilmiştir.



ARSUZ KAYMAKAMLIĞI: DUYURU!!! Metorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilcemizde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağışın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, elektrik telleri kopması ve trafo hasarları olumsuzluklarına karşı 07.02.2019 Perşembe günü ilcemizde bulunan tüm resmi okullar , özel okullar ve kreşler eğitime 1 gün süreyle ara verlilmistir. Kamu oyuna saygıyla duyrulur.



BELEN KAYMAKAMLIĞI: "RESMİ VE ÖZEL OKULLAR 7 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GEÇERLİ OLMAK ÜZERE (1) GÜN SÜRE İLE TATİL EDİLMİŞTİR" Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçemizde ki okul öncesi (kreş) dahil olmak üzere tüm resmi ve özel okullar 07.02.2019 Perşembe günü (1) gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur."



08.02.2019 CUMA HATAY İSKENDERUN BELEN ARSUZ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ



Hatay'da okulların yarın da tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



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