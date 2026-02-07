Hatay merkezli dev operasyon! "Dönmezler" çetesi çökertildi

Hatay'da eğlence mekanlarını kurşunlayıp esnafı haraca bağlayan, çek-senet tahsilatıyla korku salan "Dönmezler" suç örgütüne üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda "Dönmezler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda örgütün alacak-verecek meselesi adı altında tahsilatçılık yaptığı, haraç vermeyen eğlence mekanlarını tehdit edip yağmaladığı ve mala zarar verdiği belirlendi.

Şebekenin ayrıca çek ve senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü, bu kapsamda toplam 11 ayrı suça karıştığı tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın önceki aşamalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çalışmalarını derinleştiren polis, örgütle bağlantılı 35 şüpheliyi daha tespit etti. Bu kişilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, 7'sinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 Şubat günü saat 06.30'da Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle girilen adreslerde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDEN CEPHANELİK VE SENETLER ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, 1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 cep telefonu, 1 bilgisayar ve başkasına ait 1 kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

