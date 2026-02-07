Hatay merkezli dev operasyon! "Dönmezler" çetesi çökertildi

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın önceki aşamalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çalışmalarını derinleştiren polis, örgütle bağlantılı 35 şüpheliyi daha tespit etti. Bu kişilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, 7'sinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.