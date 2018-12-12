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Hatay sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına asker sevkiyatı yapıldı. 40 zırhlı personel taşıyıcı konvoy, sınırda konuşlandırılacak.

Hatay sınırına askeri sevkiyat

Kilis'ten gönderilen 40 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Hatay-Suriye sınırına sevk edildi.

Askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç konvoyu, sınırda konuşlandırılacak.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #Türk Silahlı Kuvvetler
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