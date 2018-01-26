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Hatay sınırındaki askerler ziyaret edildi

Hatay sınırındaki askerler ziyaret edildi, komandolar için kurban kesildi. Türk milletinin yüreği Mehmetçikle çarpıyor. Zafer haberleri için dualar ediliyor.

Hatay sınırındaki askerler ziyaret edildi

Asker selamı verdi, onlara bol bol dua etti.

Yörük teyze yine soluğu askerlerin yanında yer aldı. Operasyon günü mehmetçik için kurban kesen Döndü Deveci, sınırda bekleyen mehmetçiği ziyaret etti. Nene Hatun gibi cepheye gitmek istediğini söyledi.

O askerleri bağrına basıyor, askerler de onu. Öyle ki bombanın üzerine bile yörük teyzenin adını yazılmıştı.

Mehmetçik operasyonu tamamlayıp döndüğünde de yine kurban kesecek.

Komutanlar da kararlılık mesajı verdi.

Türk milleti Türk ordusu için seferber oldu. Kayseri'de Zincidere Komando Tugayı önünde 18 kurban kesildi.

Talas ilçesinde bulunan General Vecihi Akın Kışlası önüne toplana  vatandaşlar, askere destek mesajı gönderdi.

Terörle mücadele etkin rol oynayan komandolar için dualar edildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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