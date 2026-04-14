Hatay'da 28 köy evi hak sahiplerine teslim edildi

6 Şubat 2023 tarihli sarsıntıların ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde başlatılan barınma projeleri kapsamında, inşası tamamlanan 28 köy konutunun teslim süreci tamamlandı

Toygu Ökçün
Hatay'da 28 köy evi hak sahiplerine teslim edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İmar Sanayi Anonim Şirketi koordinesinde yürütülen projede, konutların teknik ve yapısal süreçleri sona erdi. Hak sahipliği belirlenen depremzedeler için hazırlanan 28 konut, yerleşik standartlara uygun şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

TESLİMAT SÜRECİ VE KATILIM

Bakanlık temsilcileri ve yerel idare yetkililerinin iştirak ettiği anahtar teslim programında, mülkiyet devir işlemleri resmen icra edildi. Karağamara mevkiinde inşa edilen yapılar, afet sonrası kalıcı konut ihtiyacının karşılanması noktasında planlanan etaplardan birini teşkil ediyor.

PROJE DETAYLARI

Söz konusu konutlar, bölgenin kırsal mimari dokusuna ve modern mühendislik kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, işlemlerin ardından konutlara yerleşim sürecine başladı. Yetkililer, bölgedeki diğer konut projelerinde de inşaat faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

İmamoğlu davasında 21. duruşma tamamlandıİmamoğlu davasında 21. duruşma tamamlandıSiyaset
CHP'li belediye başkanı istifa ettiCHP'li belediye başkanı istifa ettiSiyaset
Taksim metrosunda korkutan yangınTaksim metrosunda korkutan yangınGündem
Hatay hatay köy teslim edildi
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı
Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Devler Ligi'nde nefesler tutuldu!
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!