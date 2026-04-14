Hatay'da 28 köy evi hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İmar Sanayi Anonim Şirketi koordinesinde yürütülen projede, konutların teknik ve yapısal süreçleri sona erdi. Hak sahipliği belirlenen depremzedeler için hazırlanan 28 konut, yerleşik standartlara uygun şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

TESLİMAT SÜRECİ VE KATILIM

Bakanlık temsilcileri ve yerel idare yetkililerinin iştirak ettiği anahtar teslim programında, mülkiyet devir işlemleri resmen icra edildi. Karağamara mevkiinde inşa edilen yapılar, afet sonrası kalıcı konut ihtiyacının karşılanması noktasında planlanan etaplardan birini teşkil ediyor.

PROJE DETAYLARI

Söz konusu konutlar, bölgenin kırsal mimari dokusuna ve modern mühendislik kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, işlemlerin ardından konutlara yerleşim sürecine başladı. Yetkililer, bölgedeki diğer konut projelerinde de inşaat faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak sürdürüldüğünü bildirdi.