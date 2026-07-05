Hatay’da emekliler insanca yaşam talebiyle basın açıklaması yaptı

Emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında enflasyon farkının yansıtılacak olması tepki çekti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde basın açıklaması yapan emekliler bunun zam olmadığını söyledi, seyyanen artış talep etti.

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Ay sonunu zor getiren, açlık ve yoksulluk sınırı altında mücadele eden emekliler Hatay İskenderun'da basın açıklaması yaptı.

Emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. 2021 Tüm Emekli-Sen İskenderun Şubesi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini talep etti.

Enflasyon farkının zam olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi, emekli, dul ve yetim aylıklarına seyyanen artış yapılması istendi.

Artan kira, gıda, enerji ve sağlık giderleri emeklilerin bütçesini zorluyor. Yaşam şartlarının iyileştirilmesini isteyen emekliler, hükümete tepkili.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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