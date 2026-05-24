Hatay’da felaketin boyutu görüntülendi: Suya gömülen evi mezarı oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Asi Nehri'nin taşmasıyla meydana gelen selde, akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Şahut Kimyonok'un evi sulara gömüldü. Felaketin ardından bölgede çekilen görüntüler, selin yuttuğu yaşam alanındaki yıkımı gözler önüne serdi.

Hatay’da 20 Mayıs’ta etkili olan aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok’un yaşadığı ev görüntülendi. Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kimyonok’un evinin tamamen sular altında kaldığı görüldü.

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından kentte birçok cadde göle dönerken sel ve heyelan meydana gelmiş, Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kalmıştı. Sel sularına kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok’un cansız bedenine ekipler tarafından ulaşıldı. Kimyonok’un cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kimyonok’un tarla komşusu olduğunu belirten Mücahiddin Buz, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Tekebaşı Mahallesi'nden ölen adam benim tarla komşumdu. Aşırı yağışlardan dolayı Asi Nehri taştı. Komşum nasıl öldü onu biz bilmiyoruz. Ben onu saat 9 civarında her taraf ana baba günüyken aradım, ona ulaşamadığımda eyvah bu arkadaş bizim komşumuz gitmiş dedim. Buraya geldik, ailesi de gelmiş. Sahil güvenlik, asker, jandarma ekipleri iki saat içinde komşumun cansız bedenine ulaşıldı. O kadarını biz biliyoruz.”

Buz, olay günü yaşadığı endişeyi de şu sözlerle anlattı:

“O gün çok yağmur yağdı, meteoroloji uyarmıştı. Asi'nin taştığından dolayı endişelendim. Bu arkadaşımıza aradığımızda ulaşamayınca endişelendim. Dedim muhakkak bu adam ölmüş, aynı sıra çıktı. Ev kuracağım tek başıma özgür yaşayacağım diye o da birkaç sene burada kaldı sonra yaşanılan olaydan dolayı hayatını kaybetti. Yazık oldu keşke gündüzleri burada kalsaydı da geceleri kalmasaydı.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

