Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Olayda herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Olayda herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde yer alan karakola, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Karakoldaki birliklerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçarken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



Olay yerine çok sayıda jandarma ekibinin takviye edildiği ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi.



Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45’te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir."