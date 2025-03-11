Hatay’dan Narlı’ya yanıt: “Bu kışkırtmalara geçit yok”

Suriye’de “Alevi katliamı yapılıyor” iddiasında bulunarak Hatay üzerinden Türkiye’yi tehdit eden Selim Narlı'ya tepki gösterildi. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, bu tür provokasyon girişimlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

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Hatay’dan Narlı’ya yanıt: “Bu kışkırtmalara geçit yok”
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Suriye’de mezhep çatışması iddialarını gündeme taşıyan ve İsrail’den destek beklediğini ifade eden Selim Narlı’ya, Hatay’ın Samandağ ilçesinden sert tepkiler yükseldi.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, Narlı’nın açıklamalarını talihsiz olarak değerlendirerek, ilçede kışkırtmalara izin vermeyeceklerini vurguladı.

Narlı’nın Samandağ halkı adına konuşma yetkisinin olmadığını ifade eden Kamacı, "Bu isim Samandağ’ı temsil etmiyor, aksine buradan nemalanıyor." dedi.

Samandağ’da huzuru bozacak girişimlere karşı halkın kararlı duruş sergilediğini ifade eden Kamacı, Narlı’ya sert mesaj gönderdi:

Kamacı: "Suriye halkı seni temsilci olarak seçmedi, buradan git. Sizin kışkırtmanıza mecal vermeyeceğiz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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