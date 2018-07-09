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Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da, kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, toprağa verildi

Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide ölü bulunan Ufuk Tatar'ın, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. 

Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Baba Muhammet Tatar ve anne Durdu Tatar, sağlık ekiplerinin ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. 

Törene, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Olay 

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine başlatılan ve 8 gün devam eden arama çalışmaları sonunda Ufuk'un cansız bedeni dün, Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunmuş ve otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #Ufuk Tatar #cenaze
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