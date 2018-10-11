Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, nişanlısının akıbetiyle ilgili konuştu. Cengiz, Suud tarafından gelen açıklamaları yeterli ve ikna edici bulmadığını söyledi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'un Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdi ve bir daha haber alınamadı. Onu sön gören kişi nişanlısı Hatice Cengiz oldu.



Hatice Cengiz nişanlısıyla ilgili Anadolu Ajansına konuştu.



Kaşıkçı içeriden çıkmayınca büyük bir paniğe kapıldığını söyleyen Cengiz, o gün hayret uyandırıcı bir hareketliliğin de yaşanmadığını belirtti.



Nişanlısının akıbeti ile ilgili yazılan senaryolarla ilgili de konuştu Hatice Cengiz.



Hatice Cengiz yaptığı açıklamada, "Çok fazla ihtimalden bahsediliyor. Ben de herkes gibi basından takip ediyorum. Ayrıca Suud tarafından gelen açıklamaları hem yeterli hem de ikna edici bulmuyorum. Ayrıca Suudi Arabistan genelinde benim hakkımda ciddi düzeyde bir karalama kampanyası başlatılmış durumda. Bunu hem Suud destekli haber ajansları hem de troller yürütüyor. Bu elbette ki oldukça üzücü." dedi.



Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı eleştirel yazılarından dolayı susturmak istemesi de oluşturulan senaryolardan biri.. Cengiz, "şayet bu doğruysa Suudi Arabistan topraklarımızda bir suikast işlemiş oluyor" diye konuştu.



Cengiz, "Suudi Arabistan değişim sürecini normal geçirmiyor. Bölgede kendisine rakip gördüğü Türkiye ile anlaşma ve dirsek teması yoluna gitmiyor. Zaten kritik seyirde devam eden ilişkileri her krizde daha da derinleştiriyor. Suudi Arabistan'ın içinde yaşadığı bu dönüşümü atlatabilmek için bölgedeki en güçlü ülke olan Türkiye ile dost ilişkilerden uzak yaşadığı yalnızlığı farklı güç gösterileri ile ispatlamaya çalışıyor" diye konuştu.



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