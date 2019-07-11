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Hatice Gürsel'i kaybettik

Vatan Partisi fedakar bir üyesini daha kaybetti. Hatice Gürsel hayata gözlerini yumdu.

Hatice Gürsel'i kaybettik

Vatan Partisi fedakar bir üyesini daha kaybetti.

Vatan Partisi camiasının yakından tanıdığı Hatice Gürsel tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Görev Vakfı onur üyesi olan Hatice Gürsel, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ne de büyük destek veriyordu.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsel'in üzücü haberi sabah saatlerinde ulaştı.

Gürsel'in naaşı İstanbul Sefaköy'deki Söğütlüçeşme Yeni Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #Hatice Gürsel
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