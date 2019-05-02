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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz savaş uçağıyla terörle mücadele harekatına katıldı

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek terörle mücadele harekatında yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz savaş uçağıyla terörle mücadele harekatına katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek terörle mücadele harekatına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Burada bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bizzat terörle mücadele harekatına katıldı.

Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini yerine getiren filo ve bakım personelini de ziyaret etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava Kuvvetleri #Hasan Küçükakyüz #diyarbakır
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