FETÖ'nün Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan 15 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.



Tutuklu sanıkların ve avukatların tahliyeye yönelik beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, iddia makamının görüşünü alan mahkeme, ara karar için verilen molanın ardından kararları açıkladı.



Buna göre, bazı sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması ve tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılması talepleri reddedildi.



Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan Osman Mızrak, Ömer Faruk Ünsal, Selim Çamur, Ahmet Fakıoğlu, Sinan Metin, Mehmet Yiğitgül, İbrahim Aygül, Ömer Faruk Gümüş, Serdar Dingeç, İdris Yarkın, Muhammet Alkan, Mustafa Durak, Asım Göktaş, Rasim Çelik ve Abdullah Özen'in "mevcut delil durumu" ve "uzun tutukluluk süresini" göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.



Davanın görülmesine 27 ve 28 Mart'ta devam edilecek.