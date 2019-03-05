TEM'de 6 kilometrelik tır kuyruğu
TEM'de 6 kilometrelik tır kuyruğu
NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı
NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı
Avrupa'da tek saat kararı
Avrupa'da tek saat kararı
Karaman'da koyun otlatma cinayeti
Karaman'da koyun otlatma cinayeti

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 22'si yakalandı

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

FETÖ'cüler sızdıkları her yerde ağır darbe alıyor. Emniyet güçleri operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelileri için düğmeye bastı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava Kuvvetleri #fetö #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.