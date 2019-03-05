Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 22'si yakalandı

FETÖ'cüler sızdıkları her yerde ağır darbe alıyor. Emniyet güçleri operasyonlarına aralıksız devam ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelileri için düğmeye bastı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.



ulusal.com.tr