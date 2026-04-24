Havacılığın Oscar'ları sahiplerini buldu! İşte dünyanın en iyi 10 havayolu ve THY'nin sırası...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Havacılık sektörünün “Oscar’ları” olarak kabul edilen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nin 2025 sonuçları belli oldu.

Küresel anlamda en saygın havacılık değerlendirmelerinden biri konumunda bulunan organizasyonda, dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi listesi netleşti.

Açıklanan sonuçlarla birlikte sektördeki küresel rekabette öne çıkan markalar belirlenirken, Türk Hava Yolları'nın (THY) listede elde ettiği derece kamuoyunun dikkatini çekti.

KRİTERLER NELERDİ?

Skytrax tarafından açıklanan ve dünya çapında merakla beklenen liste hazırlanırken çok sayıda metrik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu kapsamda dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi; yolcu memnuniyeti, sunulan hizmet kalitesi ve havayollarının operasyonel başarıları gibi birçok kritik kriter dikkate alınarak sıralandı.

1 Qatar Airways

2 Singapore Airlines

3 Cathay Pacific Airways

4 Emirates

5 ANA

6 Turkish Airlines

7 Korean Air

8 Air France

9 Japan Airlines

10 Hainan Airlines

