Türkiye'nin gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasından bu yana ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk etti.



Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin, gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor, bu nedenle yağış beklenmiyor.



Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecek.



Hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Gelecek hafta günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum’da 16, Afyonkarahisar’da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon’da 22, Samsun ve Diyarbakır’da 23, İstanbul’da 25, Bursa’da 26, İzmir’de 28, Adana’da 29, Antalya’da 30 dereceye ulaşması öngörülüyor.



Öte yandan yarın kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.