Havalimanı personelini taşıyan servis aracının ağaca çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı

Bakırköy'de ağaca çarpan servis aracının sürücüsü ve 10 yolcu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bakırköy Sahil Yolu'ndan Florya istikametine giden Atatürk Havalimanı personelinin içinde bulunduğu 34 RR 1116 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kazada, araçta sıkışan sürücü ile 10 yolcu yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.



Kaza nedeniyle yolun Florya istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu servis midibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.